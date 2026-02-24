Nach Urteil gegen Trumps Zölle

Fedex klagt wegen der US-Zölle (dpa / ZUMAPRESS/ Ian L. Sitren)

Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Danach fordert Fedex eine vollständige Rückerstattung der auf eingeführte Waren gezahlten Abgaben. Eine konkrete Summe wurde nicht genannt. Es ist die erste derartige Klage eines großen US-Unternehmens seit dem Urteil des Supreme Court in Washington. Das Gericht hatte in seiner Entscheidung allerdings nicht festgelegt, wie Rückzahlungen gehandhabt werden sollen. Die Zölle hatten bei Importeuren Abgaben in Höhe von mehr als 130 Milliarden Dollar an die amerikanische Regierung verursacht.

