Person des Jahres des Time-Magazins ist Donald Trump. (Alex Brandon/AP/dpa)

Dem Republikaner sei bei der Präsidentschaftswahl am 5. November ein beeindruckendes politisches Comeback gelungen, schreibt das Magazin zur Begründung. Trump war bereits 2016 "Person of the Year", wie der Titel im Englischen heißt.

"Time" kürt damit Menschen, die die Nachrichten im Laufe eines Jahres am stärksten beeinflusst haben. 2023 war das die Musikerin Taylor Swift.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.