Krieg im Nahen Osten
US-Militär: Drohnen abgewehrt und Ziele im Iran angegriffen

Das US-Militär hat im Bereich der Straße von Hormus nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen abgewehrt.

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    Sie hätten eine Gefahr für die Schifffahrt dargestellt, erklärte ein Armeesprecher. Zudem habe man im Iran Radarstationen zur Küstenüberwachung angegriffen, hieß es. Eigentlich gilt seit fast zwei Monaten eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Jedoch kam es zuletzt immer wieder zu vereinzelten gegenseitigen Angriffen der Kriegsparteien. Parallel laufen Verhandlungen für ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran, um den Krieg zu beenden.
    Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.