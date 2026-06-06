Krieg im Nahen Osten

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Sie hätten eine Gefahr für die Schifffahrt dargestellt, erklärte ein Armeesprecher. Zudem habe man im Iran Radarstationen zur Küstenüberwachung angegriffen, hieß es. Eigentlich gilt seit fast zwei Monaten eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Jedoch kam es zuletzt immer wieder zu vereinzelten gegenseitigen Angriffen der Kriegsparteien. Parallel laufen Verhandlungen für ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran, um den Krieg zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.