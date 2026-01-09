Die USA haben mehrere Öltanker beschlagnahmt. Das Bild zeigt die Beschlagnahmung eines Tankers im Nordatlantik. (AFP Photo/US European Command /Handout)

Das zuständige Südkommando teilte mit, an dem Einsatz gegen das Schiff "Olina" sei auch die Marine beteiligt gewesen. Es gebe keinen sicheren Hafen für Kriminelle. Das "Wall Street Journal" berichtet, dass der Tanker zuvor unter einem anderen Namen bekannt gewesen und von den USA wegen des Transports von russischem Öl sanktioniert worden sei.

Es ist der inzwischen fünfte Öltanker, den US-Streitkräfte in den vergangenen Wochen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Nach Angaben der US-Regierung dienen die Aktionen dazu, den weltweiten Vertrieb venezolanischer Ölprodukte nach der Entmachtung und Entführung von Präsident Maduro durch die USA unter Kontrolle zu bringen.

