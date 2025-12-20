US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (AP / Omar Havana)

Ziele waren Waffenlager und Infrastruktur der Dschihadisten, wie das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando, Centcom, mitteilte. Demnach wurden bei den Attacken an mehreren Orten im Zentrum des Landes Kampfflugzeuge, Militärhubschrauber und Artillerie eingesetzt. Verteidigungsminister Hegseth schrieb auf der Online-Plattform X, es habe sich um eine Reaktion auf den Angriff eines mutmaßlichen IS-Terroristen am vergangenen Wochenende gehandelt. Dabei waren in der Stadt Palmyra zwei US-Soldaten und ein Dolmetscher getötet sowie drei Soldaten verletzt worden. Allerdings hat sich der IS bislang nicht zu der Tat bekannt.

Derweil kündigte die syrische Regierung in Damaskus ihrerseits eine Verstärkung des ‌Kampfes gegen die Terrormiliz an.

