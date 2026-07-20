Die Fahne der USA neben der Fahne des Iran (imago images / Christian Ohde)

Das teilte das Zentralkommando der amerkanischen Streitkräfte mit. Man führe bereits die zehnte Nacht in Folge Luftangriffe durch. Damit sollten die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter geschwächt und Teheran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus gezwungen werden.

Das staatliche iranische Fernsehen meldete Explosionen in der Hafenstadt Bandar Abbas. In der Nähe des Kernkraftwerks Bushehr seien die Luftverteidigungssysteme aktiviert worden, hieß es. Über mögliche Schäden infolge der Angriffen ist noch nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.