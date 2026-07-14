Straße von Hormus

Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen auf der Insel Kish und in der Hafenstadt Bandar Abbas im Persischen Golf. US-Präsident Trump hatte die erneuten Angriffe kurz zuvor angekündigt. Eine Reaktion aus Teheran lag zunächst nicht vor. In den vergangenen Tagen hatten die iranischen Revolutionsgarden auf amerikanische Attacken mit Gegenangriffen auf US-Stützpunkte in anderen Ländern der Region reagiert.
Ziele waren unter anderem Stellungen in Jordanien, Bahrain und Kuwait.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.