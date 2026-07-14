Straße von Hormus

US-Militär fliegt weitere Angriffswelle gegen den Iran, Explosionen an der Südküste gemeldet

Die US-Streitkräfte haben eine weitere Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Das zuständige Regionalkommando teilte in der Nacht mit, damit erlege man den iranischen Streitkräften weiterhin hohe Kosten auf und schwäche ihre Fähigkeiten, unschuldige Zivilisten und die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus anzugreifen.