Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen an der Südküste des Landes. Demnach gab mehrere Detonationen auf der Insel Kisch am Persischen Golf. Auch aus dem Bereich der Hafenstadt Buschehr, der Insel Qeschm in der Straße von Hormus sowie der Großstadt Bandar Abbas wurden Explosionen gemeldet.
US-Präsident Trump hatte die erneuten Angriffe kurz zuvor angekündigt. Eine Reaktion aus Teheran lag zunächst nicht vor. In den vergangenen Tagen hatten die iranischen Revolutionsgarden auf amerikanische Attacken mit Gegenangriffen auf US-Stützpunkte in anderen Ländern der Region reagiert.
Ziele waren unter anderem Stellungen in Jordanien, Bahrain und Kuwait.
Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.