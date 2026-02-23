Karibik
US-Militär greift erneut Boot mit mutmaßlichen Drogenschmugglern an

Das US-Militär hat erneut ein Boot mit mutmaßlichen Drogenschmugglern in der Karibik angegriffen.

    Die schwarz-weiße Kameraaufnahme zeigt ein Bild eines Schiffes im Meer über dem "Unclassified" in grünen Großbuchstaben geschrieben ist. Es handelt sich dabei um eine Aufnahme des US-Militärs.
    Bei einem erneuten Angriff des US-Militärs auf ein vermeintliches Drogenboot in der Karibik sterben drei Menschen (Archiv). (AFP / HANDOUT)
    Dabei wurden laut der Armee drei Männer getötet. Das Schiff sei von "terroristischen Organisationen" betrieben worden und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs gewesen, teilten die Streitkräfte mit.
    Die Regierung von US-Präsident Trump lässt seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im Ostpazifik attackieren. Sie begründet dies damit, den grenzüberschreitenden Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten unterbinden zu wollen. Kritikern zufolge verstoßen die Angriffe in internationalen Gewässern gegen das Völkerrecht. Nach offiziellen Angaben wurden dabei bereits mehr als 130 Menschen getötet.
