Iran-Krieg

Die USA greifen erneut den Iran an (Archivbild vom 13. Juli 2026). (AFP / -)

Das zuständige Zentralkommando teilte mit, man wolle auch mit diesem Einsatz erreichen, dass das iranische Regime nicht länger Handelsschiffe in der Region bedrohe. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, man werde für jeden iranischen Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran zu zerstören. Der iranische Außenminister Aragtschi erwiderte, jeder Angriff werde eine kraftvolle Antwort zur Folge haben. Aus Kuwait hieß es in der Nacht, man habe einen Drohnenangriff abgewehrt. Die iranische Revolutionsgarde hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Ziele in den Golfstaaten angegriffen, darunter neben US-Stützpunkten auch Entsalzungsanlagen.

Unterdessen spitzt sich auch die Lage im Roten Meer zu. Die jemenitische Huthi-Miliz erklärte, sie habe zwei saudische Tanker mit Raketen beschossen. Die Huthi sind mit dem Iran verbündet. Die schiitische Miliz hatte am Montag angekündigt, saudische Ölexporte zu blockieren. Die saudischen Behörden bestätigten inzwischen, dass der Tanker "Encelia" getroffen wurde. Im vorderen Bereich des Schiffes sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei aber in Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.