Krisenherd

Die Straße von Hormus (picture alliance / Andre M. Chang)

Das zuständige Regionalkommando begründete die Attacken wie schon zuletzt erneut mit dem Ziel, den Iran an dessen wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und damit auch auf Zivilisten zu hindern. Eine Reaktion aus Teheran lag zunächst nicht vor. Bereits in den vergangenen Nächten hatten die US-Streitkräfte Ziele im Iran angegriffen, darunter etwa Abwehrsysteme, Raketen- und Drohnenstellungen sowie maritime Fähigkeiten. Die Revolutionsgarden reagierten daraufhin stets mit Gegenangriffen auf amerikanische Stützpunkte in anderen Ländern der Region. Ziele waren unter anderem Stellungen in Jordanien, Bahrain und Kuwait.

Am späten Abend sollte die US-Armee zudem eine Seeblockade wieder herstellen, durch die iranische Häfen nicht mehr angelaufen werden können.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.