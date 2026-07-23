Die USA greifen erneut den Iran an (Archivbild vom 13. Juli 2026). (AFP / -)

Das zuständige Zentralkommando teilte mit, man wolle auch mit diesem Einsatz erreichen, dass das iranische Regime nicht länger Handelsschiffe in der Region bedrohe. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, man werde für jeden iranischen Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran zu zerstören. Der iranische Außenminister Aragtschi erwiderte, jeder Angriff auf den Iran werde eine kraftvolle Antwort zur Folge haben.

Unterdessen spitzt sich auch die Lage im Roten Meer zu. Die jemenitische Huthi-Miliz erklärte, sie habe zwei saudische Öltanker mit Raketen beschossen. Die Huthi hatten zuvor damit gedroht, saudische Ölexporte zu blockieren. Das private maritime Sicherheitsunternehmen Vanguard bestätigte, dass ein saudischer Tanker von einem Geschoss getroffen worden sei.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.