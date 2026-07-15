Krisenherd

Die Straße von Hormus (picture alliance / Andre M. Chang)

Centcom begründete die Attacken wie schon zuletzt erneut mit dem Ziel, den Iran an dessen wiederholten Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und damit auch auf Zivilisten zu hindern. Bereits in den vergangenen Nächten hatten die US-Streitkräfte ähnliche Ziele im Iran angegriffen.

Laut den Revolutionsgarden begannen am frühen Morgen wie schon in den zurückliegenden Tagen Gegenangriffe auf Ziele in Kuwait, Bahrain und Jordanien, wo sich amerikanische Stützpunkte befinden. Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Iran auf amerikanische Attacken mit Angriffen auf US-Stützpunkte in der Region reagiert. Am späten Abend sollte die US-Armee zudem eine Seeblockade wieder herstellen, durch die iranische Häfen nicht mehr angelaufen werden können.

Neue Drohungen Trumps

Derweil drohte US-Präsident Trump für den Fall des Scheiterns weiterer Verhandlungen mit Teheran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken im Iran in der kommenden Woche. "Nächste Woche wird es für sie richtig schlimm, denn nächste Woche sind die Kraftwerke dran. Nächste Woche sind die Brücken dran", sagte Trump in einem Interview mit dem US-Sender Fox News und fügte hinzu: "Wir werden alle ihre Kraftwerke ausschalten. Wir werden alle ihre Brücken ausschalten, es sei denn, sie setzen sich an den Tisch und verhandeln."

Die USA und der Iran hatten Mitte Juni unter pakistanischer Vermittlung ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das binnen 60 Tagen zu einem finalen Friedensabkommen führen sollte. In der vergangenen Woche aber hatte Trump die ohnehin brüchige Waffenruhe zwischen Washington und Teheran für beendet erklärt, nachdem der Iran wiederholt Handelsschiffe in der Straße von Hormus attackiert hatte.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.