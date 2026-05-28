Angespannte Lage im Mittleren Osten

Zudem habe man mehrere iranische Drohnen abgefangen und abgeschossen, die ebenfalls eine Bedrohung dargestellt hätten. Weiter hieß es, diese Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv" und darauf ausgerichtet gewesen, "die Waffenruhe aufrechtzuerhalten."
Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim schoss die Marine der Revolutionsgarden auf einen amerikanischen Öltanker, der die Meerenge habe passieren wollen und zur Umkehr gezwungen worden sei. Weiter hieß es, der Beschuss des US-Militärs habe offenes Gelände östlich der Hafenstadt Bandar Abbas getroffen. Es seien keine Opfer oder Schäden gemeldet worden.
Bereits in der Nacht zu Dienstag hatten die US-Streitkräfte Angriffe mit einer ähnlichen Begründung geflogen. Zuvor war eine beiderseitige Feuerpause für längere Zeit weitgehend eingehalten worden.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.