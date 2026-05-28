Angespannte Lage im Mittleren Osten

Der iranische Hafen von Bandar Abbas nahe der Straße von Hormus nach einem Angriff (Archivbild). (AFP / -)

Zudem habe man mehrere iranische Drohnen abgefangen und ​abgeschossen, die ebenfalls eine Bedrohung dargestellt hätten. Weiter hieß es, diese Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv" und darauf ausgerichtet gewesen, "die Waffenruhe aufrechtzuerhalten."

Laut der iranischen Nachrichtenagentur ⁠Tasnim schoss die Marine der Revolutionsgarden auf einen amerikanischen Öltanker, der die Meerenge habe passieren wollen und zur Umkehr gezwungen worden sei. Weiter hieß es, der Beschuss des US-Militärs habe ⁠offenes Gelände östlich der Hafenstadt Bandar Abbas getroffen. Es seien keine Opfer oder Schäden gemeldet worden.

Bereits in der Nacht zu Dienstag hatten die US-Streitkräfte Angriffe mit einer ähnlichen Begründung geflogen. Zuvor war eine beiderseitige Feuerpause für längere Zeit weitgehend eingehalten worden.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.