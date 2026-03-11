Iran-Krieg

Dabei seien unter anderem Boote versenkt worden, die Seeminen verlegen könnten, hieß es. Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, dass der Iran damit begonnen habe, in der derzeit blockierten Straße von Hormus Minen zu legen. US-Präsident Trump drohte anschließend mit einer Ausweitung der Angriffe.
Der Iran erklärte, eine neue Welle von Raketenangriffen auf israelische Großstädte und US-Militärbasen gestartet zu haben. Israel und mehrere Golfstaaten meldeten den Einsatz der Flugabwehr.
Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.