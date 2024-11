Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das amerikanische Zentralkommando teilte mit , die Angriffe hätten sich gegen Stützpunkte iranischer Gruppierungen gerichtet. Diese hätten zuvor US-Kräfte in Syrien attackiert. Der amerikanische General Kurilla erklärte, man dulde keine Angriffe gegen die Vereinigten Staaten und ihre Bündnispartner in der Region.

Die USA haben in Syrien rund 900 Soldaten und im Irak weitere 2.500 stationiert. Diese sind an der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS beteiligt. Seit Beginn des Gazakrieges mit dem Überfall der Hamas auf Israel haben pro-iranische Gruppen wiederholt auch US-Stützpunkte in Syrien und im Irak angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.