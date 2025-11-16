Kampf gegen Drogenschmuggel

Die US-Marine teilte mit, der Flugzeugträger "Gerald R. Ford" habe die Britischen Jungferninseln passiert. Verteidigungsminister Hegseth hatte die Verlegung der Kampfgruppe aus dem Mittelmeer angeordnet, offiziell um das Vorgehen gegen Drogenschmuggler zu unterstützen.
Seit September hat das US-Militär bei Angriffen auf Drogenschmugglerboote in der Karibik und vor der lateinamerikanischen Pazifikküste nach eigenen Angaben Dutzende Menschen getötet. Belege für die Behauptung, dass es sich um -wie es heißt- Drogenterroristen gehandelt habe, wurden nicht vorgelegt.
Washington wirft dem venezolanischen Machthaber Maduro vor, mit Drogenhändlern zu kooperieren. Die Anwesenheit starker US-Marineverbände wird auch als Drohung an Maduro gewertet.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.