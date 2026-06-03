Iran-Krieg

Die Straße von Hormus ist für den Iran im Krieg mit den USA zum Faustpfand geworden - Teheran hält wie wichtige Schifffahrtsroute weiterhin blockiert (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Mehrere ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit. Als Reaktion auf Irans Angriffe seien zudem, wie es hieß, "Selbstverteidigungsschläge" auf eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus durchgeführt worden.

Die Angaben des US-Militärs lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unmittelbar zuvor hatten Kuwait und der Inselstaat Bahrain Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. Die beiden Staaten am Persischen Golf beherbergen wichtige US-Militärstützpunkte.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.