Dies gab das zuständige US-Zentralkommando bekannt, ohne Zahl und Orte der Attacken zu nennen. Es seien verbündete Streitkräfte beteiligt gewesen, hieß es. Die Armee begründete auch diese Einsätze mit dem Angriff des IS auf US-Militärpersonal am 13. Dezember in der Stadt Palmyra. Damals waren zwei amerikanische Soldaten und ein Dolmetscher mit US-Staatsbürgerschaft getötet worden.
Die USA haben in Syrien etwa 1.000 Soldaten stationiert und kooperieren im Kampf gegen den IS mit der neuen syrischen Regierung von Übeergangspräsident al-Scharaa.
