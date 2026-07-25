Iran-Krieg

Symbolfoto: Ein Patrouillenboot in der Nähe eines Tankers im Golf von Oman (Archivbild) (Fatima Schbair/AP/dpa)

Das ​Schiff habe mindestens viermal versucht, ‌eine Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen, teilte ein Vertreter der Regierung in Washington mit. Ein Sprecher des zuständigen US-Zentralkommandos sagte der Nachrichtenagentur AP, dass die Besatzung des Schiffes gewarnt worden sei und den Befehlen nicht Folge geleistet habe. Das Militär habe daraufhin auf den Maschinenraum geschossen. Es ist das zweite Handelsschiff, das seit der Wiederaufnahme der Blockade durch das amerikanische Militär außer Gefecht gesetzt wurde. Weiter teilte Centcom mit, dass es auf der Route bislang insgesamt 12 Schiffe umgeleitet habe.

Mitte Juni hatten die US-Streitkräfte auf Anweisung von Präsident Trump eine Seeblockade von Handelsrouten zu iranischen Häfen wieder hergestellt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.