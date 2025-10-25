Mit Einverständnis der Israelis würden Luftaufnahmen von Aktivitäten am Boden gemacht, schreibt die "New York Times" unter Berufung auf israelische und amerikanische Militärquellen. Der Drohneneinsatz unterstützt demnach das Koordinationszentrum im Süden Israels, das seit vergangener Woche die Einhaltung der Waffenruhe kontrollieren soll. Von dort aus soll außerdem humanitäre und logistische Hilfe für die Menschen im Gazastreifen organisiert werden.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.