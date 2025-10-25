Nahost
US-Militär setzt Bericht zufolge Drohnen über Gaza-Streifen ein

Zur Überwachung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas setzt das US-Militär einem Bericht zufolge eigene Drohnen über dem Gazastreifen ein.

    Eine Luft-Aufnahme zeigt tausende Palästinenser, die an der Küste vom Gaza-Streifen in Richtung Norden laufen.
    Vertriebene Palästinenser machen sich nach der Waffen-Ruhe zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen auf den Weg zurück in ihre Häuser. (AFP / -)
    Mit Einverständnis der Israelis würden Luftaufnahmen von Aktivitäten am Boden gemacht, schreibt die "New York Times" unter Berufung auf israelische und amerikanische Militärquellen. Der Drohneneinsatz unterstützt demnach das Koordinationszentrum im Süden Israels, das seit vergangener Woche die Einhaltung der Waffenruhe kontrollieren soll. Von dort aus soll außerdem humanitäre und logistische Hilfe für die Menschen im Gazastreifen organisiert werden.
