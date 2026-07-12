Straße von Hormus
US-Militär startet neue Angriffe gegen den Iran

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe auf den Iran gestartet. Die Angriffe erfolgten, nachdem die iranischen Revolutionsgarden ein unter der Flagge Zyperns fahrendes Containerschiff in der Straße von Hormus angegriffen hätten, erklärte das zuständige Regionalkommando Centcom.

    Eine Karte zeigt die Straße von Hormus auf einem Computerbildschirm
    Das US-Militär greift wieder Ziele im Iran an, die Revolutionsgarden sperren die Straße von Hormus. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)
    Das Schiff könne die Fahrt wegen eines ​Feuers an Bord und erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht fortsetzen, ein Besatzungsmitglied werde vermisst. Es ist die dritte Runde von US-Angriffen auf den Iran in dieser Woche.
    Unterdessen sperrten die Revolutionsgarden nach Angaben iranischer Staatsmedien erneut die Straße von Hormus. Die Sperrung gelte bis auf Weiteres. Das beschossene Schiff habe eine "unzulässige Route" befahren. Bis zum Ende der US-Interventionen in der Region werden man keinem Schiff mehr die Durchfahrt gestatten, heißt es in der Erklärung der Revolutionsgarden.
    Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi im Oman Gespräche über den Schiffsverkehr in der Meerenge geführt. Eine Einigung gab es den Angaben zufolge noch nicht.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.