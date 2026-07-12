Das US-Militär greift wieder Ziele im Iran an, die Revolutionsgarden sperren die Straße von Hormus. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Das Schiff könne die Fahrt wegen eines ​Feuers an Bord und erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht fortsetzen, ein Besatzungsmitglied werde vermisst. Es ist die dritte Runde von US-Angriffen auf den Iran in dieser Woche.

Unterdessen sperrten die Revolutionsgarden nach Angaben iranischer Staatsmedien erneut die Straße von Hormus. Die Sperrung gelte bis auf Weiteres. Das beschossene Schiff habe eine "unzulässige Route" befahren. Bis zum Ende der US-Interventionen in der Region werden man keinem Schiff mehr die Durchfahrt gestatten, heißt es in der Erklärung der Revolutionsgarden.

Zuvor hatte der iranische Außenminister Araghtschi im Oman Gespräche über den Schiffsverkehr in der Meerenge geführt. Eine Einigung gab es den Angaben zufolge noch nicht.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.