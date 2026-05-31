Iran-Konflikt

Schiffe in der Straße von Hormus (Archivbild) (picture alliance / Associated Press / Asghar Besharati)

Das unter gambischer Flagge fahrende Schiff habe sich einem iranischen Hafen genähert und sei den Anweisungen trotz Warnungen nicht nachgekommen, teilte das Regionalkommando CENTCOM mit.

Hintergrund ist der anhaltende Konflikt mit dem Iran: Teheran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stark eingeschränkt, während die USA eine Seeblockade gegen Schiffe durchsetzen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

Seit Anfang April gilt eine brüchige Waffenruhe zwischen Teheran und Washington. Die Verhandlungen über eine Beendigung des Kriegs und die Wiederöffnung der Meerenge brachten bisher keinen Durchbruch.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.