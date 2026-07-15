Iran-Krieg

US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / Captital Pictures)

Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete von Explosionen in der Hafenstadt Tschahbahar. Angriffe soll es auch in Rask im äußersten Südosten des Landes, bei Bandar Abbas am Persischen Golf und in Ahwas im Südwesten gegeben haben. Laut dem zuständigen US-Regionalkommando Centcom richten sich die Attacken gegen Militäreinrichtungen, mit denen Handelsschiffe in der Straße von Hormus bedroht werden. Es war die zweite Angriffswelle der USA auf den Iran binnen eines Tages. Der Iran hatte heute früh seinerseits wieder US-Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und Jordanien attackiert. In Bahrain waren am Abend laut Innenministerium erneut Sirenen zu hören.

US-Präsident Trump hatte dem Iran jüngst einmal mehr mit dem Beschuss ziviler Infrastruktur gedroht, es sei denn, die Iraner würden wieder verhandeln. Trump kündigte zudem heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.