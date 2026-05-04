Iran-Krieg

Die Straße von Hormus auf einer Satellitenaufnahme der NASA (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Lenkwaffenzerstörer der US-Marine seien am Persischen Golf im Einsatz. Man unterstütze damit die Bemühungen zur Wiederherstellung des Handelsschiffsverkehrs in der Region.

Das US-Militär bestritt Meldungen, wonach eines seiner Kriegsschiffe von iranischen Streitkräften angegriffen und von zwei Raketen getroffen wurde. Zuvor hatten mehrere iranische Nachrichtenagenturen über eine solche Attacke berichtet.

US-Präsident Trump hatte am Sonntag eine Initiative angekündigt, um Schiffen zu helfen, die wegen Irans Blockade der Meerenge feststecken. Der Iran drohte daraufhin mit Angriffen auf ausländische Streitkräfte, sollten diese versuchen, die Seestraße zu durchfahren.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.