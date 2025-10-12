Trump-Anordnung

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Middle East Images / Andrew Thomas)

Er habe Pentagon-Chef Hegseth angewiesen, alle dafür verfügbaren Mittel zu verwenden, schrieb der Präsident in seinem Onlinedienst "Truth Social". Laut einem Pentagon-Vertreter sollen rund acht Milliarden US-Dollar, die ursprünglich für Forschung und Entwicklung vorgesehen waren, für die Gehälter der Militärangehörigen verwendet werden, falls die Haushaltssperre andauere. Unter anderem die Familien der US-Soldaten hatten Unmut über den drohenden Ausfall der Gehälter geäußert.

Der "Shutdown" war am 1. Oktober in Kraft getreten, nachdem sich Trumps Republikaner und die Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Schätzungen zufolge wurden bereits rund 750.000 Beschäftigte der Bundesbehörden in den Zwangsurlaub geschickt. Beide Parteien beschuldigen die jeweils andere Seite, eine Lösung zu verhindern.

