Iran-Krieg

So sah es nach dem israelischen Angrif auf ein Öllager südlich der iranischen Hauptstadt Teheran aus. (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zielten nicht auf solche Infrastruktur, sagte Wright dem Fernsehsender CNN. Am Samstagabend hatte die Bombardierung eines iranischen Öllagers durch die israelische Luftwaffe für Aufsehen gesorgt, in deren Folge auf Bildern zunächst große Feuerbälle zu sehen waren, bevor dichte Rauchschwaden den Himmel über der Hauptstadt Teheran verdunkelten. Israels Armeesprecher Defrin betonte, man habe Treibstofflager angegriffen, die vom Militär genutzt worden seien. Sein Land, kämpfe nicht gegen das iranische Volk, sondern nur gegen das Terrorregime.

Irans Revolutionsgarde hattenn zuletzt gedroht, sollten derartige Angriffe nicht aufhören, werde man in der Golf-Region mit ähnlichen Attacken reagieren.

