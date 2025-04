In den USA sind Akten zum Attentat auf Robert F. Kennedy (Archivbild von 1964) freigegeben worden. (picture-alliance / dpa /UPI)

Das Nationalarchiv veröffentlichte auf seiner Internetseite rund 230 Dateien mit einem Umfang von fast 10.000 Seiten. Die nationale Geheimdienstkoordinatorin Gabbard teilte mit, fast 60 Jahre nach dem Attentat auf Kennedy werde das amerikanische Volk nun erstmals Gelegenheit haben, die Ermittlungen der Regierung zu überprüfen.

Der damalige Präsidentschaftskandidat der Demokraten wurde am 5. Juni 1968 in der Küche eines Hotels in Los Angeles durch Schüsse tödlich verletzt. Der Täter wurde zum Tode verurteilt und verbüßt nach der Umwandlung des Urteils im Jahre 1972 bis heute eine lebenslange Haftstrafe.

Im März waren auf Anordnung von Trump bereits die letzten geheimen Akten zum Mord am damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 freigegeben worden. Historiker hatten die Erwartungen an mögliche Enthüllungen hier aber zuvor gedämpft. Auch Trumps Vorgänger Biden hatte während seiner Amtszeit bereits Dokumente zum Mordfall Kennedy freigegeben.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.