Verteidigungsbündnis

Matthew Whitaker, US-Botschafter bei der NATO (IMAGO / Mike Schmidt / IMAGO / Mike Schmidt)

Alle Verbündeten müssen ⁠ihren Beitrag leisten und ihre Verpflichtung einhalten, schrieb er auf der Plattform X. Das tschechische Parlament hatte zuvor den Haushalt für 2026 gebilligt, der die Mittel für die Verteidigung auf 1,7 Prozent ⁠des ⁠Bruttoinlandsprodukts kürzt. ⁠Dies liegt unter dem NATO-Ziel von zwei Prozent und deutlich unter ⁠den in Den Haag vereinbarten ‌3,5 Prozent plus 1,5 Prozent für andere verteidigungsrelevante Investitionen.

Ministerpräsident Babis verteidigte die Pläne und sagte, Tschechien werde seine Verpflichtungen erfüllen. Präsident Pavel warnte dagegen vor einem Vertrauensverlust bei den Verbündeten.

