Auch unter neuem Fed-Chef Warsh

Kevin Warsh wurde von Trump ins Amt gebracht. (AP / Jose Luis Magana)

Damit bleibt es bei der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Weil infolge des Iran-Konflikts die Inflation in den USA stieg, galt eine Zinssenkung als unwahrscheinlich. Warsh war von US-Präsident Trump ins Amt gebracht worden. Damit verbunden war die Erwartung, dass er den Leitzins senkt und damit Kredite verbilligt. Trump hatte ⁠Warshs Vorgänger Powell immer ⁠wieder vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt.

Noch im März hatte die Fed ​eine Senkung des Leitzinses für 2026 in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.