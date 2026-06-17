Auch unter neuem Fed-Chef Warsh

Damit bleibt es bei der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Weil infolge des Iran-Konflikts die Inflation in den USA stieg, galt eine Zinssenkung als unwahrscheinlich. Warsh war von US-Präsident Trump ins Amt gebracht worden. Damit verbunden war die Erwartung, dass er den Leitzins senkt und damit Kredite verbilligt. Trump hatte Warshs Vorgänger Powell immer wieder vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt.
Noch im März hatte die Fed eine Senkung des Leitzinses für 2026 in Aussicht gestellt.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.