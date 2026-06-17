Auch unter neuem Fed-Chef Warsh
US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

​Die US-Notenbank lässt auch unter dem ihrem neuen Chef Kevin Warsh den Leitzins ⁠unverändert. Der Zentralbankrat in Washington stimmte geschlossen für eine erneute Zinspause.

    Kevin Warsh spricht vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Er hat einen Arm leicht erhoben und spricht in ein Mikrofon.
    Kevin Warsh wurde von Trump ins Amt gebracht. (AP / Jose Luis Magana)
    Damit bleibt es bei der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Weil infolge des Iran-Konflikts die Inflation in den USA stieg, galt eine Zinssenkung als unwahrscheinlich. Warsh war von US-Präsident Trump ins Amt gebracht worden. Damit verbunden war die Erwartung, dass er den Leitzins senkt und damit Kredite verbilligt. Trump hatte ⁠Warshs Vorgänger Powell immer ⁠wieder vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt.
    Noch im März hatte die Fed ​eine Senkung des Leitzinses für 2026 in Aussicht gestellt.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.