Konjunktur
US-Notenbank lässt Zinssatz erneut unverändert

Die US-Notenbank Fed lässt den Leitzins ein weiteres Mal unverändert.

    Außenansicht des Gebäudes der Federal Reserve. Über dem Portal sitzt die Skulptur eines Adlers.
    Die US-Notenbank Fed (Getty Images / Alex Wong)
    Der Zentralbankrat stimmte dafür, die Spanne zum fünften Mal in Folge in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent zu belassen. Die Entscheidung fiel allerdings nicht einstimmig aus. Drei der zwölf Notenbank-Verantwortlichen sprachen sich vor dem Hintergrund der neuen Eskalation im Iran-Krieg und den gestiegenen Ölpreisen für eine Zinserhöhung aus. An den Finanzmärkten wird deshalb damit gerechnet, dass die Notenbank im September die Zinsen anheben wird.
    US-Präsident Trump dringt dagegen auf niedrigere Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln.
    Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.