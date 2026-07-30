Konjunktur

Die US-Notenbank Fed (Getty Images / Alex Wong)

Der Zentralbankrat stimmte dafür, die Spanne zum fünften Mal in Folge in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent zu belassen. Die Entscheidung fiel allerdings nicht einstimmig aus. Drei der zwölf Notenbank-Verantwortlichen sprachen sich vor dem Hintergrund der neuen Eskalation im Iran-Krieg und den gestiegenen Ölpreisen für eine Zinserhöhung aus. An den Finanzmärkten wird deshalb damit gerechnet, dass die Notenbank im September die Zinsen anheben wird.

US-Präsident Trump dringt dagegen auf niedrigere Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.