Finanzpolitik

Die US-Notenbank FED

Er liegt nun in einer Spanne zwischen 3,75 und 4,0 Prozent, wie die Federal Reserve in Washington mitteilte. Die Notenbank begründete ihren Schritt mit der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt. Es war bereits die zweite Senkung in diesem Jahr. Beobachter rechnen damit, dass es im Dezember bei der letzten Sitzung der Notenbank in diesem Jahr nochmals eine Lockerung geben wird.

US-Präsident Trump hatte wiederholt einen deutlich größeren Zinsschritt gefordert, um etwa Immobilienkredite günstiger zu machen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.