Er biete Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza unter den erbitterten Kämpfen litten, sagte der CDU-Politiker. Diese Chance dürfe nicht vertan werden. Auch der britische Premierminister Starmer befürwortete Trumps Initiative und forderte die Hamas zur Zustimmung auf. Der französische Präsident Macron erklärte, die Terrororganisation habe keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und diesem Plan zu folgen. Auch EU-Ratspräsident Costa äußerte seine Zustimmung. Er rief die Hamas und Israel dazu auf, diesen Moment zu nutzen, um Frieden zu ermöglichen.

Der vom Weißen Haus veröffentlichte Vorschlag sieht vor, dass der Krieg sofort endet, wenn beide Seiten zustimmen. Danach sollen die israelischen Geiseln freigelassen werden, im Gegenzug für viele palästinensische Gefangene. Der Gazastreifen soll vorübergehend von einem internationalen Gremium unter Leitung Trumps verwaltet werden.

