Auf den Chef der UnitedHealthcare Corporate in New York gab es einen tödlichen Anschlag. Nun wurde ein Verdächtiger festgenommen. (picture alliance / NurPhoto / Steven Garcia)

Der 26 Jahre alte Mann wurde von der Polizei als Luigi Mangione identifiziert. Er ist der Sohn einer einflussreichen Familie aus der Region Baltimore, die unter anderem mehrere Country Clubs besitzt. Die Angehörigen veröffentlichten eine Erklärung, in der sie sich "geschockt und erschüttert" über die Festnahme äußerten.

Polizeiangaben zufolge wurde er in einem Fast-Food-Restaurant in der Stadt Altoona im Bundesstaat Pennsylvania entdeckt. Ein Mitarbeiter des Lokals habe ihn auf Fahndungsfotos erkannt und die Polizei verständigt. Mangione wurde inzwischen in Manhattan unter anderem wegen Mordes angeklagt. Im Bezirk Blair County in Pennsylvania wiederum wurde unter anderem Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes gegen ihn erhoben.

Hintergrund für die mutmaßliche Tat von Luigi Mangione könnte ein Streit mit der Versicherung sein

Mit der Benennung des Tatverdächtigen entstand ein gewisser Hype um ihn. In den USA werden private Krankenversicherungen regelmäßig beschuldigt, sich auf Kosten von Patienten zu bereichern. Menschenverachtende Kommentare wie: "Sie sollten dich besser freilassen, du bist ein Held", finden sich vor diesem Hintergrund unter Online-Konten, die vermeintlich ihm gehören. Mangione studierte an der University of Pennsylvania, einer der prestigeträchtigsten im den USA. 2020 schloss er in Ingenieurwissenschaften ab.

Es gibt Spekulationen, wonach ein Streit über starke Rückenschmerzen der Hintergrund sein könnten, wie die New York Times schreibt . Nach Angaben der Ermittler wurde ein dreiseitiges handschriftliches Dokument beschlagnahmt, das Mangiones "Motivation und Denkweise" widerspiegele.

Der Chef des milliardenschweren Versicherers United Healthcare, einem der größten weltweit nach Beitragseinnahmen, war vergangenen Mittwoch in der Nähe des New Yorker Times Square aus nächster Nähe niedergeschossen worden. Brian Thompson starb wenig später in einem Krankenhaus. Der von Überwachungskameras gefilmte Mord an dem 50-Jährigen und die öffentliche Fahndung nach dem Täter machten weltweit Schlagzeilen.

