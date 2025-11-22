Polizeigewalt

Die Großmutter des Polizeiopfers bricht nach dem Urteilsspruch in Tränen aus. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Doral Chenoweth)

Der weiße Beamte war unter anderem wegen Mordes angeklagt. Er hatte vor zwei Jahren seine Waffe auf eine schwarze Frau gerichtet, der ein Ladendiebstahl vorgeworfen wurde. Die 21-jährige weigerte sich, ihr Auto auf dem Supermarktparkplatz zu verlassen. Sie starb durch einen Schuss durch die Windschutzscheibe. Bald danach stellte sich heraus, dass die Beschuldigte nichts gestohlen hatte.

Der Polizist wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ein Anwalt des Opfers bezeichnete das Urteil als "amerikanische Tragödie".

Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.