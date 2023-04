Joe Biden im irischen Parlament (AP / Kenny Holston)

Zudem wird er in einem Kultur- und Ahnenforschungszentrum sowie in einem Wallfahrtsort erwartet. Biden hatte bereits vor dem Parlament in Dublin gesprochen. Der amerikanische Präsident war insgesamt vier Tage lang zu Gast in Nordirland sowie in Irland. Im Mittelpunkt standen die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens. Der Vertrag von 1998 war maßgeblich von der damaligen US-Regierung unter Bill Clinton vermittelt worden und beendete den Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.