Nach Gewalttat in Texas

Die Abgeordneten des Kongresses müssten gegen die - Zitat - "Waffenepidemie" im Land vorgehen und ihm einen Gesetzentwurf zum Verbot von Angriffswaffen und Magazinen mit großer Kapazität vorlegen, sagte Biden in Washington. Ein schwer bewaffneter Angreifer hatte am Samstag vor einem Einkaufszentrum in Dallas acht Menschen getötet und mehrere Personen verletzt. Der Schütze wurde von der Polizei erschossen.

In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit zahlreichen Todesopfern. Texas gehört zu den Bundesstaaten mit den laxesten Waffengesetzen. Erst vor einer Woche hatte ein Mann fünf Menschen in einem Nachbarhaus erschossen, nachdem ihn dessen Bewohner gebeten hatten, seine abendlichen Schießübungen einzustellen.

