Nach mutmaßlichem Attentatsversuch auf Trump

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump war erneut das Ziel eines mutmaßlichen Attentatsversuchs. (Stephanie Matat / AP / Stephanie Matat)

Dies löse nichts und trage nur zu Spaltung bei, mahnte Biden bei einer Veranstaltung der demokratischen Partei in Philadelphia. Trump hatte zuvor den US-Präsidenten und dessen Stellvertreterin Harris für den Anschlagsversuch auf ihn mitverantwortlich gemacht. Das Weiße Haus teilte mit, Biden habe sich in einem Telefonat mit Trump erleichtert darüber gezeigt, dass der frühere Präsident in Sicherheit sei.

Gegen den am Sonntag am Rande eines Golfplatzes in Florida festgenommenen Mann wurde Anklage erhoben. Er soll mit einem Sturmgewehr auf Trump gezielt haben. Vor zwei Monaten war Trummp bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner bereits durch einen Streifschuss am Ohr verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.