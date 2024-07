NATO-Gipfel

US-Präsident Biden kündigt weiteres Patriot-System für die Ukraine an

Zum Auftakt des NATO-Gipfels in Washington hat US-Präsident Biden der Ukraine ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem zugesagt. Der Krieg in der Ukraine gehört zu den Hauptthemen beim Nato-Gipfel in Washington. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses feiern dort das 75. Jubiläum der Nato.