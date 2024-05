Handelsstreit mit China

Die USA wollen Zölle auf chinesische Produkte erhöhen. (AFP)

China habe Produkte stark subventioniert und werfe diese zu unfairen Niedrigpreisen auf den Markt, um andere Hersteller weltweit aus dem Geschäft zu drängen, sagte Biden in Washington.

Das Weiße Haus kündigte an, die Zölle unter anderem auf Halbleiter, Mineralien, medizinische Produkte und Elektrofahrzeuge deutlich anzuheben. Für Elektroautos sollen sie beispielsweise von 25 Prozent auf 100 Prozent steigen. China forderte die USA auf, die Entscheidung zu korrigieren. In einer Mitteilung des Handelsministeriums in Peking heißt es, man werde entschlossene Maßnahmen ergreifen, um eigene Rechte und Interessen zu verteidigen. Die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die angekündigten US-Zölle für Elektroautos aus China. Man nehme die Entscheidung zur Kenntnis und prüfe, welche Auswirkungen diese auf die EU haben könnte, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel.

