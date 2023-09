US-Präsident Biden in Vietnam. (Evan Vucci/AP/dpa)

Bei seinem Staatsbesuch in dem asiatischen Land sagte er, das bilaterale Verhältnis sei in eine neue Phase eingetreten. Beide Länder würden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Cloud Computing, Halbleiter und künstliche Intelligenz vertiefen, betonte Biden. Der amerikanische Präsident äußerte

sich im Rahmen einer Rede auf einem Wirtschaftsforum in Hanoi.

Die USA und Vietnam hatten gestern bereits eine "umfassende strategische Partnerschaft" besiegelt. Beide Länder sorgen sich wegen des wachsenden chinesischen Einflusses in Südostasien. Vietnam etwa konkurriert mit China um Gebiete im Südchinesischen Meer. Die USA wiederum wollen ihre Einflusssphäre ausweiten und außerdem aus Vietnam Rohstoffe wie Seltene Erden beziehen.

