Hilfen für Ukraine, Israel, Gaza und Taiwan

Weichenstellung im Weißen Haus: US-Präsident Biden bringt Hilfspakete für die Ukraine, den Nahen Osten und den indopazifischen Raum auf den Weg. (picture-alliance/Fotostand)

Der US-Senat hatte das Hilfspaket kurz zuvor gebilligt. Die erste Hürde im Repräsentantenhaus hatte es nach monatelangem Streit am Wochenende genommen.

Das Gesetzespaket sieht neben Militärhilfen im Wert von 61 Milliarden Dollar für die Ukraine auch Unterstützung für Israel und humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen im Umfang von 26 Milliarden Dollar vor. Weitere acht Milliarden Dollar sollen Taiwan und dem indopazifischen Raum zur Verfügung gestellt werden, um auf die Bedrohung durch China zu reagieren.

Der US-Präsident unterzeichnete außerdem das Gesetz, das einen Eigentümerwechsel bei der Kurzvideo-App Tiktok erzwingen soll. Damit tritt es unmittelbar in Kraft. Der chinesische Konzern Bytedance hat nun ein Jahr Zeit, sich von Tiktok zu trennen. Andernfalls wird die App in den USA nicht mehr verfügbar sein. Tiktok will das Gesetz vor Gericht anfechten.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.