Ukraine-Hilfen

US-Präsident Biden hatte ein Telefonat mit den Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Verbündeten einberufen. (AP / Manuel Balce Ceneta)

Biden teilte dies nach Angaben des Weißen Hauses den wichtigsten Verbündeten in einer Telefonkonferenz mit. Die deutsche und die britische Regierung bestätigten, dass es in dem Gespräch um die weitere Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen russische Angriffe gegangen sei. Man sei sich einig, die Hilfe für die Ukraine so lange wie möglich fortzusetzen.

Am Wochenende hatte der US-Kongress einen Übergangshaushalt beschlossen. Die Einigung zwischen Demokraten und Republikanern war nur nach der Streichung der Hilfen für die Ukraine möglich gewesen. Das US-Verteidigungsministerium warnte davor, dass die derzeitigen Mittel für die Unterstützung der Ukraine bald aufgebraucht sein könnten.

