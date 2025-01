Kurz vor Ende seiner Amtszeit

US-Präsident Joe Biden (Archivbild). (dpa / AP / Manuel Balce Ceneta)

Ein Regierungsvertreter in Washington teilte mit, es lägen keine Informationen vor, die die Einstufung Kubas als Staatssponsor des Terrorismus stützten. Biden wolle den US-Kongress, der die Entscheidung prüfen muss, noch heute informieren. Man hoffe, dass dies die Verhandlungen über die Freilassung einer bedeutenden Zahl politischer Gefangener in Kuba noch vor dem Amtsantritt Trumps am Montag befördere. Dabei gehe es unter anderem um Personen, die sich 2021 an Protesten gegen die kubanische Führung beteiligt hatten.

Trump könnte Entschluss rasch rückgängig machen

Bidens Vorgänger und Nachfolger Trump hatte Kuba kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit erneut auf die Liste gesetzt und könnte die Entscheidung bereits kommende Woche wieder zurücknehmen. Auch hat der designierte Außenminister Rubio wiederholt einen harten Umgang mit dem Regime in Kuba gefordert. Rubios Familie stammt aus Kuba und war in den 1950er Jahren vor der kommunistischen Revolution geflohen.

Terrorliste bedeutet scharfe Sanktionen

Mit der Ausweisung als staatlicher Förderer des Terrorismus gehen scharfe Sanktionen einher. Unter anderem ist die US-Auslandshilfe stark eingeschränkt, Rüstungsexporte und -verkäufe sind verboten, es gelten Exportkontrollen für Güter, die für zivile, aber auch militärische Zwecke genutzt werden können. Neben Kuba stehen derzeit noch Nordkorea, der Iran und Syrien auf der Terrorliste der USA.

