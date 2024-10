Staatsbesuch

US-Präsident Biden will offenbar Holocaust-Überlebende Friedländer treffen

US-Präsident Biden will nach einem Medienbericht bei seinem Deutschland-Besuch kommende Woche die 102-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer treffen. Im Rahmen von Bidens Staatsbesuch von Donnerstag bis Sonntag sei eine Begegnung in Berlin geplant, berichtete das Magazin "Der Spiegel". Friedländer war als junge Frau im KZ Theresienstadt interniert. Nach der Befreiung wanderte sie in die USA aus, kehrte aber 2010 in ihre Geburtsstadt Berlin zurück.