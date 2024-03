Rede zur Lage der Nation

US-Präsident Biden: "Wir müssen Putin die Stirn bieten"

US-Präsident Biden hat in seiner Rede zur Lage der Nation auf Gefahren für die Demokratie im In- und Ausland hingewiesen. Im Parlament in Washington betonte der demokratische Politiker die Bedeutung von Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine. An den russischen Präsidenten Putin gerichtet sagte Biden wörtlich: Wir werden nicht weglaufen.