Staatsbesuch in Großbritannien

US-Präsident Trump und Ehefrau Melania beim Abflug nach Großbritannien (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Luis M. Alvarez)

Den ersten Tag werden sie auf dem Gelände von Schloss Windsor verbringen, wo sie von König Charles III. und Königin Camilla mit militärischen Ehren empfangen werden. Sowohl in London als auch in Windsor wird mit Demonstrationen gerechnet. Das offizielle Protokoll sieht unter anderem eine Kutschfahrt, eine Militärzeremonie sowie ein Staatsbankett vor. Am Donnerstag kommt Trump mit dem britischen Premierminister Starmer auf dessen Landsitz Chequers zusammen. Geplant ist die Unterzeichnung von Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft.

