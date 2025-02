Diplomatie

Der britische Premierminister Starmer wird von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. (Ben Curtis / AP / dpa / Ben Curtis)

Er gehe davon aus, dass ein Deal halten werde, sagte Trump bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Starmer in Washington. Trump betonte, er glaube, dass Putin sein Wort halten werde. Zugleich erneuerte er seine Ablehnung eines NATO-Beitritts der Ukraine. Starmer dankte dem US-Präsidenten dafür, Diskussionen in die Richtung eines möglichen Friedensabkommens gelenkt zu haben.

Starmer ist der zweite europäische Regierungschef, der in dieser Woche mit Trump zusammenkommt. Zuvor hatte sich Frankreichs Präsident Macron in Washington aufgehalten. Dabei waren unterschiedliche Ansichten in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine deutlich geworden.

