Handelskrieg

Grenze zwischen Kanada und den USA: Auf Stahl und Aluminium aus dem Nachbarland wird in den Vereinigten Staaten nun 50 Prozent Zoll erhoben. (Getty Images via AFP / DAVID RYDER)

Zuvor hatte er den Aufschlag auf 50 Prozent verdoppelt, weil Kanada die Preise für Stromausfuhren in die Vereinigten Staaten um 25 Prozent angehoben hatte. Daraufhin zog Kanada die Erhöhung zurück.

An den Finanzmärkten löste die Zollpolitik der US-Regierung weitere Kursverluste aus. Besonders Aktien von Technologie-Konzernen verloren an Wert. Börsenfachleute sprachen von einer Furcht vor steigender Inflation bis hin zu einer Rezession. Die Sprecherin des Weißes Hauses Leavitt erklärte, die sinkenden Kurse seien nur eine Momentaufnahme. Man sei in einer Phase des wirtschaftlichen Übergangs.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.